Президент США Долнальд Трамп заявив, що після військової операції США в Ірані існує кілька варіантів “виходу” для деескалації, повідомляє ЛБ.

“Я можу піти довгим шляхом і взяти все під повний контроль, або закінчити все за два-три дні і сказати іранцям: “Побачимося за кілька років, якщо ви знову почнете відновлювати [свою ядерну програму]”, – сказав Трамп виданню Axios.

Він зазначив, що “дав зелене світло” операції в Ірані через відсутність прогресу в ядерних переговорах.

“Іранці то наближалися до угоди, то знову відступали – наближалися та відступали. З цього я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди”, – заявив глава держави.