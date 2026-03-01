У Києві підписано кілька меморандумів про взаєморозуміння між Латвією та Україною щодо спільного військового виробництва та розвитку технологій.

Про це інформує LSM.lv з посиланням на радницю прем’єр-міністерки Латвії Е.Силині Анну Удре.

За її словами, ця співпраця підтверджує стратегічне партнерство обох країн та спільну мету зміцнення безпеки як на регіональному, так і на європейському рівні.

Меморандуми підписані між латвійською компанією Baltic Forces та українськими компаніями LLC Ares і LLC Terminal Autonomy Ukraine, а також між Baltic Forces, Global Dynamics Ltd і SUBmerge Baltic.

Два меморандуми були підписані під час форуму, організованого асоціаціями промисловості Латвії та України, а один — офіційно в приміщенні Міністерства закордонних справ України, що підтверджує підтримку цієї ініціативи урядом України.

Удре підкреслила, що підписані документи є меморандумами про взаємодію компаній, яким уряд України надав політичне схвалення.

На церемонії підписання була присутня прем’єрка Евіка Силиня, що чітко демонструє зацікавленість Латвії у розвитку співпраці в оборонній промисловості на найвищому політичному рівні.

«Ми підписали з Україною меморандум про спільний розвиток військового виробництва. Латвія є лише третьою країною, яка має такий формат співпраці з Україною. Використаємо це для зміцнення як Латвії, так і України», — наголосила Силиня, підкресливши стратегічне значення такої співпраці для Латвії.

Прем’єрка зазначила, що для Латвії ця співпраця відкриває можливості зміцнити оборонну промисловість; розвивати нові технології; збільшувати експортний потенціал компаній; залучати інвестиції; створювати нові робочі місця з високою доданою вартістю.

Поєднання практичного бойового досвіду України з інноваціями Латвії та знаннями бізнесу і академічного середовища дозволяє створювати рішення, які відповідають сучасним потребам безпеки.

Президент України Володимир Зеленський особливо подякував Силині за підтримку України та українського народу під час її візиту до Києва, зазначивши Латвію як одну з ключових країн, з якою Україна розширює спільне виробництво, зокрема у сфері безпілотних систем.

Радник Евіки Силині з питань військової співпраці, полковник Райвис Мелнис, пояснив, що підписані меморандуми дають Латвії можливість розвивати виробництво українських технологій на території Латвії та створювати спільні підприємства, що посилить військові можливості та економічний розвиток обох країн.

