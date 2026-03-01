Іран запропонував Трампу розмову, і президент США погодився. Перед цим у пабліках ширилася інформація про те, що це Трамп пропонував іранцям поновити переговори, але вони відмовилися. Тепер повідомляють, що все навпаки.

Про це глава Білого дому повідомив у коментарі виданню The Atlantic.

-Через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких було вбито аятолу Алі Хаменеї та втягнуто регіон у війну, президент Трамп сказав мені сьогодні вранці, що нове керівництво країни хоче поговорити з ним, і що він планує це зробити.

«Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали б зробити це раніше. Вони мали б зробити те, що було дуже практичним і легким, раніше. Вони занадто довго чекали», – сказав мені Трамп у телефонній розмові зі свого клубу Mar-a-Lago незадовго до 9:30 ранку.

На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями сьогодні чи завтра, Трамп відповів: «Я не можу вам цього сказати». Він зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже немає в живих. «Більшість із цих людей пішли. Деякі з людей, з якими ми мали справу, пішли, тому що це був великий… це був великий удар», – сказав він мені. «Вони мали б зробити це раніше, Майкле. Вони могли б укласти угоду. Вони мали б зробити це раніше. Вони грали надто мило».

Вчора вранці у відео, опублікованому в соціальних мережах, Трамп закликав народ Ірану повстати проти чинного режиму після завершення бомбардувань. «Тепер у вас є президент, який дає вам те, чого ви хочете. Тож подивимося, як ви відреагуєте», – сказав він. «Зараз саме час взяти під контроль свою долю та розкрити процвітаюче та славне майбутнє, яке вже зовсім близько».

Я запитав Трампа, чи готовий він продовжити бомбардування США проти Ірану, щоб підтримати народне повстання, якщо воно розгорнеться. «Чи продовжуватимуть вони отримувати підтримку, якщо знадобиться деякий час, щоб повалити режим?» – запитав я. Трамп ухилився від відповіді. «Майкле, я маю дивитися на ситуацію на той момент, коли це станеться. Ти не можеш дати відповідь на це питання», – сказав він.

Але президент також висловив впевненість у тому, що повстання буде успішним, відзначивши ознаки святкування на вулицях Ірану та зібрання підтримки іранців-експатріантів у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. «Це станеться. Ви це бачите, і я думаю, що це станеться. Багато людей надзвичайно щасливі там, у Лос-Анджелесі та в багатьох інших місцях», – сказав він мені. (Окрім святкувань на підтримку зміни режиму в кількох великих містах, також відбулися великі антивоєнні протести, багато з яких лише за кілька кварталів звідси.)

Трамп сказав мені, що він задоволений реакцією іранського народу. «Знаючи, що це дуже небезпечно, знаючи, що я сказав усім залишатися на місцях – я думаю, що зараз це дуже небезпечне місце», – сказав він мені. «Люди там кричать на вулицях від щастя, але водночас падає багато бомб».

Роками розвідувальне співтовариство США відстежувало та зривало керовані Іраном змови з метою вбивства американських чиновників, включаючи Трампа, всередині Сполучених Штатів. Я запитав його, чи є у нього якісь ознаки поновлення іранських загроз проти США з початку нападу. «Я не хочу вам цього говорити», – сказав він.

Невдовзі після нашої розмови американські військові оголосили, що троє американських військовослужбовців загинули в результаті операції, а ще п’ятеро отримали серйозні поранення — перші відомі американські втрати під час кампанії. Трамп сказав мені, що очікує, що напад на Іран не порушить зусилля республіканців перед проміжними виборами цієї осені, щоб переконати виборців, що його адміністрація зосереджена на забезпеченні економічних вигод для країни. «У нас найкраща економіка, яку ми коли-небудь мали», — сказав він мені. «Про це не говорять, бо такі люди, як ви, не пишуть про це належним чином. Але економіка готова до шаленого зростання. І в багатьох випадках вона вже зростає».

Трамп стверджував, що вплив нападу на нафтові ринки, які знову відкриваються сьогодні ввечері, ймовірно, буде менш руйнівним для американських гаманців, ніж передбачали деякі аналітики, враховуючи ранній успіх операції. «Це могло б бути величезне зростання цін на нафту, якби щось пішло не так», — сказав він мені.

«Тож побачимо, що станеться», — додав він, перш ніж повернутися до свого рішення атакувати Іран вдруге з червня. «Люди хотіли зробити це 47 років. Вони вбивали людей 47 років, а тепер для них це відбувається навпаки».