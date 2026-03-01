Іран нібито був за два тижні від отримання ядерної зброї — саме це стало однією з причин ударів по пов’язаних із Тегераном цілях.

Про це заявив Дональд Трамп на тлі повідомлень Ізраїлю про масштабну операцію проти іранської мережі союзників, інформує UkrMedia.news.

За словами Трампа, під час ударів було знищено 48 іранських лідерів і генералів. Він також зазначив, що операція «йде добре».

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію керівників так званої «іранської терористичної осі» — мережі угруповань, пов’язаних з Тегераном. За даними ізраїльської сторони, ці особи нібито готували атаки проти Ізраїлю.

Ізраїль оприлюднив інфографіку з іменами та посадами ліквідованих командирів. У повідомленні йдеться, що удари були спрямовані по ключових фігурах військової та безпекової вертикалі Ірану та пов’язаних структур.

Офіційна реакція Ірану на ці заяви станом на зараз обмежена, а повні масштаби втрат перевіряються.

