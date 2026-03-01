«Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні «шахедів».

Росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших: тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це.

Вдячний усім, хто нашу енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України – ви справді герої.

Звісно, я хочу подякувати кожному українському воїну – усім, хто на захисті нашого неба, кожному розрахунку ППО, українській авіації, мобільним вогневим групам, усім розробникам, виробникам і операторам перехоплювачів – дякую!

Дякую тим комунальним службам та місцевим і обласним владам, які були справді з людьми цією зимою, зі своїми містами, селами. Всі в Україні побачили, хто й чого вартий в управлінні містами, в управлінні громадами.

Особливо хочу відзначити українських підприємців, кожен бізнес в Україні – і малий, і великий, – який зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні. Надзвичайно важливо, щоб ми були стійкими й надалі».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1467-го дня повномасштабної війни.

