Посли та міністри закордонних справ держав ЄС проводять екстрені переговори щодо війни Ізраїлю та Ірану.

На порядку денному – допомога європейським громадянам, що застрягли на Близькому Сході. Декілька великих аеропортів закриті, скасовано близько 3400 рейсів.

У зв’язку з війною Ізраїлю та Ірану Європейський Союз обговорить у неділю низку політичних та консульських питань. Особливо гостро з них – про повернення додому європейських громадян, які застрягли в близькосхідних країнах. Про це Euronews два джерела в Брюсселі, які безпосередньо знайомі з цією темою.

Спочатку відбудеться засідання Комітету постпредів країн ЄС (COREPER), потім збереться Рада із закордонних справ.

За словами джерел, профільні експерти з робочої групи попередньо обговорили питання евакуації та виробили рекомендації.

Декілька європейських країн раніше закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану або Ізраїлю та зареєструватися для отримання консульської допомоги.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережах про кроки, що робляться.

“Цього вирішального моменту вживаються всі заходи для забезпечення безпеки нашої території, наших громадян та інтересів на Близькому Сході. Франція також готова направити необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони попросять про це”, – йдеться у його пості у мікроблозі Х.

Загальна кількість європейських громадян, які зараз перебувають в Ірані або в інших країнах Близького Сходу, невідома.

Конфлікт серйозно порушив авіасполучення в регіоні: за даними Flightradar24, у семи аеропортах скасовано близько 3400 рейсів.

