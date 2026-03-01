Міноборони Чехії готує закон про доступ до країни військ союзників.

Також цей закон має зміцнити співпрацю в межах Північноатлантичного союзу, повідомляє «Чеське Радіо» із посиланням на документ Міністерства оборони Чехії.

Надання військам союзників у НАТО можливості ефективніше здійснювати свої завдання на території Чехії є реакцією на погіршення ситуації з безпекою внаслідок воєнної агресії Росії проти України, мовиться в документі.

Нині чинний закон про перебування збройних сил інших держав на території Чехії був ухвалений іще 1999 року, коли країна вступала до НАТО. Відтоді з’явилося багато нового досвіду, і водночас через Росію різко загострилася ситуація з безпекою в Європі, тож Міністерство оборони Чехії вирішило реагувати.

Як повідомляло Інше ТВ, У Міноборони Чехії визнали, що країна не виконає своїх зобов’язань перед НАТО у 2026 році – ЗМІ