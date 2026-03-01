У лютому приріст окупованої території склав 126 кв км — вдвічі менше, ніж в січні, і найменше рахуючи з липня 2024 року.

Про це 1 березня повідомили аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

В той же час не можна сказати, що атак набагато стало менше — різниця у порівнянні з січнем всього 4%. Єдине, що штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства оборони України, зазначають аналітики.

Найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський напрямок — 31%, ще 21% – на Гуляйпільський, 13% – на Костянтинівській, а 7% – на Лиманський. Цифри тотожні тим, що були в січні.

Найбільше просувань припадає на Покровський напрямок і складає 32%, це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов’янський та Краматорський напрямки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань при 9% від кількості атак. На Костянтинівський напрямок припало 21%, і на Сумщину – 7%.

