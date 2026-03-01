Роберту Фіцо запропонували відвідати Україну 6 або 9 березня.

Про це пізно ввечері 1 березня повідомив Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

«Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між Президентом України Володимиром Зеленським і Премʼєр-міністром Фіцо», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський у телефонній розмові запросив Фіцо до України для вирішення всіх питань

Також повідомлялося Фіцо готовий зустрітися з Зеленським, але бажано не в Україні, і в пошкодження “Дружби” не вірить