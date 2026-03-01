Відмова Росії від активного втручання в події навколо Ірану може стати для Кремля інструментом у внутрішній та зовнішній пропаганді.

Як повідомляє видання Politico, Москва має намір використати цю ситуацію, щоб продемонструвати нібито “нездатність” Заходу дотримуватися міжнародних правил та виправдати власну агресію проти України, інформує «Апостроф».

На думку аналітиків, російське керівництво спробує представити події в Тегерані як підтвердження своєї позиції щодо війни. Російський політолог Володимир Пастухов зазначив, що лідер Кремля Володимир Путін апелюватиме до ситуації в Ірані як до доказу “небезпеки” з боку Заходу.

Експерт вважає, що російський лідер вказуватиме на Тегеран як на приклад того, що могло б статися з РФ, намагаючись таким чином закріпити наратив про нібито превентивний характер вторгнення в Україну.

Російські посадовці вже використовують іранський кейс для критики американської дипломатії. Зокрема, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у соцмережі X заявив, що спроби президента США Дональда Трампа врегулювати ситуацію були фікцією, а переговори з Іраном служили лише прикриттям.

За інформацією Politico, у Кремлі розраховують, що теза про “безглуздість” будь-яких домовленостей із Вашингтоном стане ключовою для союзників Москви. Це також має допомогти відвернути увагу від обмеженої ролі РФ у наданні підтримки Тегерану.

Як повідомляло Інше ТВ, Путін заявив, що Хаменеї вбили “з порушенням моралі і міжнародного права”