Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик не буде захищати пояс WBC у поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном.

Як повідомляє BoxingScene, наразі жоден з титулів українського боксера не буде під загрозою в майбутньому поєдинку з нідерландським спортсменом, пише Кореспондент.

Цю інформацію підтвердив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман, зазначивши, що для цього бою буде створено спеціальний пояс.

“WBC повністю підтримує цей кросовер-бій. Це буде спеціальна подія WBC, і ми створимо неймовірний [церемоніальний] пояс із елементами єгипетських пірамід.

WBC підтримувала бій Тайсона Ф’юрі проти Френсіса Нганну, який виявився дуже конкурентним. Ми з великою повагою ставимося до Ріко як до легендарного чемпіона у важкій вазі з кікбоксингу.

Наразі не було обговорення запиту на захист титулу. Це лише спеціальна подія за участю чемпіона WBC у надважкій вазі”, – сказав Сулейман.