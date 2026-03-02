Певні моделі харчування пов’язані з нижчою смертністю та довголіттям. Зазвичай ці моделі мають багато спільних рис: у них багато поживних продуктів і менше використовується малокорисної, бідної на поживні речовини продукції.

Хоча дослідження показують, що харчові звички можна змінити і тим самим збільшити тривалість життя, існують незмінні фактори. Один із них — генетика. Дослідження показують, що люди з генетичною схильністю до більш короткого життя можуть мати на 21% вищий ризик ранньої смерті порівняно з тими, чия генетика є більш сприятливою для довголіття.

Проте дані, опубліковані в журналі Science Advances, показують, що моделі харчування можуть істотно впливати на тривалість життя незалежно від генетичної схильності.

Один із авторів дослідження, професор Лянкай Чен, заявив: «Головний висновок нашого дослідження полягає в тому, що послідовне дотримання будь-якої з кількох добре вивчених моделей здорового харчування може значно продовжити життя. У середньому тривалість життя може збільшитись приблизно на 1,5–3 роки. Користь зберігається незалежно від успадкованих генів, тому щоденний вибір продуктів харчування дозволяє позитивно вплинути на своє довголіття».

У дослідженні, яким керували вчені Університету науки та технологій Китаю, аналізувалися дані про харчування та генетику понад 100 000 учасників з «UK Biobank» — довгострокової бази даних про здоров’я, в якій збирається докладна інформація про спосіб життя та стан здоров’я.

Протягом приблизно 10 років спостереження оцінювалося, наскільки харчування учасників відповідало чотирьом добре відомим моделям здорового харчування та як це було пов’язано з їхньою тривалістю життя.

Оцінювалися такі моделі харчування: середземноморська дієта; дієта зниження ризику діабету (DRRD); дієта DASH (підхід до харчування для зниження гіпертонії); рослинна дієта. Також оцінювалася генетична схильність учасників до довголіття.

При аналізі очікуваної тривалості життя з 45 років було встановлено, що люди, які суворо дотримувалися принципів здорового харчування, могли розраховувати прожити на кілька років довше, ніж ті, чиє харчування було неповноцінним.

Підраховано, що дотримання цих моделей харчування може додати наступні додаткові роки: середземноморська дієта – близько 2,2 року для чоловіків і 2,3 року для жінок; DRRD – близько 3 років для чоловіків та 1,8 року для жінок; дієта DASH – близько 2,3 року для чоловіків та 1,6 року для жінок; рослинна дієта – близько 1,9 року для чоловіків та 1,5 року для жінок.

Результати показують, що певні компоненти цих моделей харчування – особливо цільнозернові продукти, фрукти та овочі – мають особливо велике значення для довголіття.

«У нашому аналізі виділилися два компоненти з особливо сильними та протилежними зв’язками. Більше споживання харчових волокон було тісно пов’язані з нижчим ризиком загальної смертності.

У той же час споживання підсолоджених напоїв мало найбільш сильний позитивний зв’язок зі смертністю. Це наголошує на важливому посиланні — збільшувати споживання повноцінних продуктів рослинного походження та скорочувати кількість солодких напоїв», — заявив Чен.

Фахівець з кардіологічного харчування Мішель Роутенштейн також наголосила на користі клітковини:

«Якщо подивитися в цілому, тенденція зрозуміла — вибирайте якнайменше перероблену, багату на клітковину рослинну їжу і скорочуйте споживання солодких напоїв і сильно рафінованих вуглеводів».

Хоча дослідження є спостережливим (тому неспроможна довести прямий причинно-наслідковий зв’язок), воно доповнює великі докази зв’язку якості харчування із загальним станом здоров’я та ризиком смертності.

Експерти часто рекомендують вибирати стійкі, культурно прийнятні харчові звички. Довгострокові зміни, як правило, найефективніші.

Чен наголосив: «Важливо, що всі чотири моделі живлення показали значну користь. Найкраща дієта – та, якою людина може дотримуватися послідовно. Реалістичною зміною, здатною вплинути, є систематичне збільшення споживання повноцінних рослинних продуктів і скорочення кількості сильно перероблених виробів і солодких напоїв».

Все більше досліджень в галузі харчування показують, що раціон, заснований на цілісних продуктах (особливо рослинних), збалансованих жирах та мінімальній кількості доданого цукру, може сприяти довгостроковому благополуччю.

Рекомендується заповнювати половину тарілки при кожному прийомі їжі фруктами та овочами, замінювати рафіновані зерна цільнозерновими продуктами, вибирати горіхи для перекушування, а солодкі напої замінювати водою або несолодким чаєм.

Також рекомендується розпочинати зміни поступово. Кількість клітковини слід збільшувати поетапно, щоб травна система встигла адаптуватися: поступово включати до щоденного раціону овес, квасолю, сочевицю, цільнозернові продукти, фрукти або овочі.

Важливо пам’ятати, що харчування – лише одна частина здорового способу життя. Регулярна фізична активність, достатній сон, відмова від куріння та помірне вживання алкоголю також мають важливе значення для загального здоров’я та довголіття.

