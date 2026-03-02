З 26 лютого по 1 березня у Дніпрі проходив Кубок України з бадмінтону, який зібрав найсильніших спортсменів країни.

За підсумками змагань представники Миколаївської області стали переможцями та призерами турніру у різних категоріях, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Так, Єгор Романюк здобув золоту медаль у чоловічій одиночній категорії.

У Владислава Куніна – срібна медаль у чоловічій одиночній категорії, також «срібло» у Поліни Ткач (Миколаїв) / Наталії Войцех (Дніпро) у жіночій парній категорії.

Єгор Романюк та Владислав Кунін завоювали бронзову медаль у чоловічій парній категорії, також «бронза» у пари Владислав Кунін / Поліна Ткач у змішаній парній категорії.

