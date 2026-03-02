Антимонопольний комітет України рекомендував торговельним мережам знизити ціни на цукор, оскільки цей товар включено до переліку базових продуктів харчування та є складовою споживчого кошика.

Про це пише ZN.ua.

У АМКУ наголосили, що виробники ще з квітня 2025 року знизили відпускні ціни на цукор, однак кінцевий споживач цього не відчув. Крім того, комітет також помітив підозріло схожі цінники у конкурентів, що може вказувати на антиконкурентну координацію. Таким чином 90 торговельних мереж по всій країні тепер мусять переглянути цінову політику на цукор.

За даними Національної асоціації цукрозаводів, у сезоні 2025 року в Україні вироблено 1,72 млн тонн цукру. Найбільшими виробниками є Радехівський цукор (32% ринку), “Астарта” (21%), “Укрпромінвест-Агро” (15%), Теофіпольський цукровий завод (6%) і АСПІК Груп (5%).

