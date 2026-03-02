Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
танків – 11 713 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
РСЗВ – 1 665 (+3) од.
засоби ППО– 1 313 (+5) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Дані уточнюються.