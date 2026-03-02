Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 2 березня.
За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено пʼять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.
Миколаївський район
Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.
Вознесенський район
Учора ввечері ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.