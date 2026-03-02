Про це прем’єр міністр Великої Британії повідомив у зверненні до нації щодо ситуації на Близькому Сході.

Стармер засудив атаки Ірану по країнах, які не брали участь у бомбардуваннях та додав, що Лондон зробить усе для захисту власних громадян.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026

У зв’язку з невибірковими атаками Ірану Велика Британія надає свої військові бази у регіоні для США, а також залучить експертів з України для боротьби з іранськими дронами.

-Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо оборонні дії в регіоні, а також залучимо експертів з України разом з нашими фахівцями, щоб допомогти партнерам у Перській затоці збивати іранські дрони, що їх атакують.

Перед тим стало відомо, що британська авіабаза RAF Akrotiri на Кіпрі ймовірно зазнала удару – поблизу Лімасола було чутно гучний вибух. На базі увімкнули сирени, а у повітря підняли літаки, пишуть Новини Lіve.

Персоналу наказали повернутися додому, залишатися в приміщеннях, триматися подалі від вікон, ховатися за міцними меблями та чекати на подальші вказівки.

Ймовірно, це сталося після того, як прем’єр Великої Британії Кір Стармер у своєму зверненні повідомив, що країна надасть свої військові бази в регіоні для США, на тлі невибіркових атак Ірану.