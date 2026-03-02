25-26 лютого у місті Чернівці відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юніорів до 21 року. У змаганнях взяли участь 324 спортсмени з 23 областей України.

Миколаївську область на змаганнях національної першості гідно представила Анастасія Єрьоміна, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

У ваговій категорії до 70 кг миколаївська спортсменка виборола золоту медаль та здобула звання чемпіонки України серед юніорів.

