Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Про це повідомили в його пресслужбі, пише ЛБ.

В Офісі українського президента повідомили, що Зеленський запрошує Фіцо до України для обговорення всіх наявних питань. Розмова відбувається на тлі чергової напруги в відносинах, оскільки Словаччина вимагає повернення транзиту російської нафти “Дружбою”, пошкодженою російськими ударами.

З метою тиску на Україну Словаччина і Угорщина припинили продаж дизелю до України. Словаччина також зупинила продаж аварійної електроенергії. Хоча в Укренерго пояснювали, що вагомого значення для країни це не матиме через мізерні і рідкісні закупівлі аварійної електроенергії.

Водночас Угорщина та Словаччина погрожують зупинити продаж взагалі всієї електроенергії. Країни є великими її постачальниками. На Угорщину в грудні минулого року припала найбільша частка продажу електроенергії Україні – близько 41 %, повідомляло видання ExPro. Словаччина імпортувала ще 19 %. Купувати більшу кількість електроенергії Україна змушена через навмисні удари росіян по її генерації.

Також Угорщина є одним з основних імпортерів газу до України: за даними “Нафторинку”, на неї в 2025-му припало 45,5 % всього імпорту. Частка Словаччини в імпорті газу вдвічі менше – 20 %, але разом з Угорщиною протягом минулого року вони імпортували понад 60 % обсягу.