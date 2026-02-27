В Україні сформували пріоритетний перелік доріг для ремонту. Насамперед ідеться про ямковий ремонт. Частину робіт профінансують за бюджетною програмою, а за потреби – з резервного фонду. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час планетарного засідання Верховної Ради України, передає УНН.

За словами Юлії Свириденко, за дороги відповідає віце-прем’єр Олексій Володимирович Кулеба. Уже визначені пріоритетні переліки доріг, які ремонтуватимуть у першу чергу.

За дороги у нас відповідає віце-прем’єр Олексій Володимирович Кулеба. Вже сформовані пріорітетні переліки доріг, які будуть ремонтуватися, в першу чергу мова йде про ямковий ремонт. Є відповідн бюджета програма в самому міністерстві і ми передбачаємо. що того, що не буде вистачати – ми зможемо закривати за рахунок резервного фонду і шукати додаткові джерела – каже Юлія Свириденко.

Водночас, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, наголосив, що гарантійний ремонт доріг буде проведено, а підрядників уже проінформували про необхідність виконання цих робіт.

Що стосується гарантійного ремонту – безумовно він буде зроблений. Всі підрядники вже проінформовані про це. Більше того – вони вже з понеділка виходять на ці відповідні роботи- підкреслив Олексій Кулеба.