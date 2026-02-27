Перемовини між США та Іраном, що відбулися 26 лютого в Женеві, не принесли результату — сторони не змогли погодити нову ядерну угоду.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передають Українські новини.

За даними видання, представники президента США Дональд Трамп — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — наполягали, щоб Тегеран ліквідував три ключові ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, а також передав Вашингтону всі запаси збагаченого урану.

Крім того, американська сторона заявила, що нова домовленість має бути безстроковою, на відміну від угоди часів адміністрації Барак Обама, з якої Трамп вийшов під час свого першого президентського терміну та відновив жорсткі санкції проти Ірану.

Водночас Іран відкинув вимоги щодо вивезення урану за кордон, припинення збагачення та демонтажу ядерної інфраструктури. Тегеран також виступає проти постійних обмежень своєї ядерної програми.

Попри розбіжності, глава МЗС Оману та представник США заявили про певний прогрес у переговорах і не виключили нової зустрічі. Очікується, що технічні консультації продовжаться наступного тижня у Відні.

Раніше Трамп під час звернення до Конгресу заявляв, що Іран продовжує розробляти ядерну зброю та балістичні ракети, здатні досягти території США. За інформацією відкритих джерел, Вашингтон також попереджав про можливість військових дій у разі провалу дипломатії та посилював військову присутність у регіоні.

