-Костянтинівка. Це не згенероване ШІ відео, це реальність. Місто стирають з лиця землі, не шкодуючи нікого та нічого, повідомили Костянтин і Влада Ліберови.

Місцевий мешканець намагався виїхати з міста на своєму велосипеді. Оператор російського FPV-дрона, що розірвав його на шматки – прекрасно бачив, що це цивільна людина. В цих істот немає нічого живого.

Матеріали для цього відео ексклюзивно надали нам наші друзі з @28ombr , щоб світ бачив, як воює росія та як вона прагне миру.

Один із відомих військових блогерів написав:

“Після підриву дамби на Костянтинівському напрямку противник підтвердив пріоритетний для себе напрямок на Донеччині.

Фактично межа між напрямками (Констахи і Часіка) все більше і більше розмивається – і в результаті все сходиться до битви за Констаху, яка на 1/4 вже кишить підарами.

Логістика туди через Олексієво-Дружківку – давно гра в рулетку, так як в цьому напрямку ворог проводить активні штурмові дії зі сторони Часового Яру.

Відбувається, на жаль, класичний сценарій для чергового міста по міркам цієї війни і щось зробити з цим дуже важко”.

