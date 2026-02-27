Прокурори Миколаївської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно Баштанського міського голови, який обвинувачується у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Міський голова, маючи намір розтратити бюджетні кошти на користь свого знайомого (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження), запропонував йому взяти участь у закупівлі військової форми. Він надав контакти підприємців в Одесі та Миколаєві, де можна було придбати одяг і взуття за низькими цінами.

Знайомий придбав у Одесі 150 комплектів зимової форми (бушлат, шапка, штани) по 2795 грн за комплект та у Миколаєві — 152 пари взуття по 1050 грн за пару. При цьому одяг не відповідав технічним вимогам для військової форми, а взуття не відповідало показнику «піксель».

Після цього він, використовуючи двох фіктивних ФОП, уклав від їхнього імені з Баштанською міською радою договори на постачання цих комплектів одягу вже за 5150 грн за комплект та взуття за 2330 грн за пару.

Далі, за письмовою вказівкою міського голови, гроші на суму понад 1,1 млн грн були перераховані на рахунки ФОП, підконтрольні знайомому, і зняті ним з рахунків.

Викрили злочин у серпні 2025 року.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

За клопотанням прокурора суд наклав арешт на нерухоме майно обвинуваченого. Також прокурором пред’явлено цивільний позов до обвинуваченого про стягнення шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

У разі доведення вини міському голові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Баштанського РВП ГУНП та СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід забезпечував Баштанський РВ УСБУ в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку вересня 2025 року Баштанського міського голову відсторонено від посади – його звинувачують у розтраті. Перед цим Баштанського міського голову суд арештував із заставою у 1,1 млн грн.