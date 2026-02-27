Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що в дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) побутують неофіційні платежі і факти “мертвих душ” в групах.

“Коли призначається тренер з виду спорту, або керівник якогось закладу, виходячи з особистих уподобань або за принципом лояльності – це те, з чим ми маємо боротися”, – сказав Бідний під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді в п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр також заявляє, що в дитячо-юнацьких спортивних школах побутують побори і неофіційні платежі.

“Всі знають, що вони лише формально є безкоштовними. А насправді, ми проводили опитування, то понад 50% заявили про те, що стикалися із пропозицією сплатити так звані благодійні внески. Ми вже не говоримо про кількість “мертвих душ” в групах – близько 30% опитаних, хто відвідує спортивні школи, заявляли про те, що їм надходили пропозиції записати дитину в групу, яку вони не відвідують”, – розповів він.

Серед іншого, Бідний заявив, що міністерство візьме на контроль питання щодо звільнення зі спортивного комплексу у місті Жовті Води Дніпропетровської області Ростислава Міщенка начебто через коментар у соціальних мережах про міську владу.

“Це цейс – це типовий приклад, що ми маємо на сьогодні, коли все залежить від чиновника на місцях і від його політичних і особистих уподобань. Кумовство, непотизм – це все те, що розвивається на місцях в царині спорту, яка завжди перебуває поза сферою ретельної уваги суспільства” – відзначив міністр.