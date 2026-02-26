Російські війська збільшили активність у боях за Костянтинівку (Донецька область) і завдали удару по дамбі біля населеного пункту Осикове, підтопивши ділянку дороги Дружківка – Костянтинівка.

Про це повідомив моніторинговий сервіс DeepState.

-Противник збільшує свою активність в боях за Костянтинівку, пробуючи вплинути на логістику до міста. Спочатку московити знищили один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити логістику Сил Оборони. Однак українські військові почали вибудовувати альтернативні шляхи, що на плани ворога сильно не вплинуло. Тож кацапи вночі вирішили застосувати 3-х тонну керовану авіаційну бомбу, знищивши дамбу в районі населеного пункту Осикове.

Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на “суцільне болото” і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців.

Сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо. Однак погіршити її, зокрема на певний час, кацапам точно вдалося. Чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права кацапами. Але це ще один показник, що московити збільшують свою увагу Костянтинівці, а вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил, бо на сьогоднішній день вони “прощупують” нашу оборону по периметру і шукають слабкі місця, щоб добратися до міста. Дзвінком є південно-західна частина в районі Іллінівки та Берестка.