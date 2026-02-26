Український футболіст Олександр Романчук, який цього сезону встиг стати героєм єврокубкового матчу, розповів про свої політичні розбіжності із зіркою угорського футболу Балажем Джуджаком, коли вони разом грали за місцевий клуб “Дебрецен”.

“Балаж Джуджак — це неймовірний футболіст. Зараз йому 40 років, якщо я не помиляюся. Близько 40. Його ліва нога — найкраща ліва, з якою мені вдавалося перетинатися у футболі. Неймовірний футболіст, але нічого більше.

Як людина — не можу сказати про нього багато компліментів. У нас не дуже з ним склалося. Він такий, трохи проросійських поглядів. У нього друг — прем’єр-міністр Орбан, тому що він досить відома людина. Вони товариші. У нас такі були перепалки. Він мені навіть казав, що “Це не Росія вас бомбить, а Америка”. Після цього я зрозумів. Кажу: “Добре, давай ми більше не будемо на цю тему з тобою говорити”, — сказав Романчук в інтерв’ю YouTube-каналу ВЗБІРНА, пише Zn.ua.

При цьому український футболіст зазначив, що далеко не всі в Угорщині поділяють погляди Джуджака:

“Це такі індивідуальні, точкові випадки. Багато хто мене підтримував і навіть говорив такі фрази, що “Україна захищає зараз усю Європу”. Для мене це було здивуванням, відклалося в голові”.

26-річний Романчук грав за “Дебрецен” у 2022-2024 роках, після чого встиг повернутися в УПЛ, де захищав кольори “Кривбасу”, а потім вирушив до румунської “Університаті”.

39-річний Джуджак у період з 2011-го по 2015-й рік грав у Росії за “Анжи” і московське “Динамо”. На його рахунку 109 матчів і 21 гол за збірну Угорщини.

