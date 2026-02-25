Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розмістить війська біля енергооб’єктів для захисту від можливих атак України.

Рішення ухвалено на тлі різкого загострення відносин з Україною та скандалу з нафтопроводом «Дружба».

«Я бачу, що Україна готує подальші дії, щоби порушити функціонування угорської енергетичної системи. Тому я розпорядився посилити захист критичної енергетичної інфраструктури», — сказав Орбан.

Поліція посилить патрулі навколо електростанцій, розподільчих вузлів та центрів управління.

Також у прикордонній зоні заборонять польоти безпілотників та посилять охорону інфраструктури.

Вибори у Орбана в квітні. Навіть страшно уявити, що він буде вигадувати для підвищення градусу, зважаючи, що всю свою передвиборчу кампанію він побудував на тому, що головний ворог Угорщини – Україна. Ну, ще Брюссель, але через Україну.