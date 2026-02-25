В Угорщині опозиційна партія “Тиса” Петера Мадяра випереджає провладну партію “Фідес” Віктора Орбана. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Median.

Партія “Тиса” збільшила свою перевагу над “Фідес” до 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором, а також на 11 відсоткових пунктів серед решти населення, що має право на голос.

“Тиса” має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, тоді як у “Фідес” підтримка становить 35%.

Дане опитування проводилось в період з 18 по 23 лютого 2026 року. Було опитано 1000 людей; похибка становить +-3,5 пункти.