Україна та Гана почали переговори щодо угоди про оборонну співпрацю. Про це повідомив міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблакв на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає Кореспондент.

“Це одне з питань, яке ми обговорювали в рамках нашої двосторонньої співпраці деякий час тому. Ми розглядаємо можливість розробки комплексного оперативного плану оборони. Гана та Україна не мають оборонного плану. Тому ми вирішили розпочати переговори”, – сказав Аблаква.

Міністр зауважив, що технічні фахівці з МЗС обох країн уже зустрічалися, щоб окреслити умови майбутньої угоди.

“Ми очікуємо, що або президент Зеленський приїде до Гани з державним візитом, або президент Магама приїде сюди. Ми впевнені, що ми завершимо поточні переговори і зможемо тоді підписати угоду про оборонну співпрацю на цій основі”, – додав африканський дипломат.