Через війну в Україні виник екологічний парадокс: викиди від промисловості і транспорту зменшилися, однак зростає забруднення після вибухів, пожеж і через масове використання дизельних генераторів.

Українські науковці провели перше у світі комплексне дослідження того, як повномасштабна війна вплинула на якість атмосферного повітря — від миттєвих наслідків ракетних ударів до довгострокових змін на рівні всієї країни, передає Zn.ua.

Результати опубліковано у міжнародному журналі Environmental Science and Pollution Research (Q1).

Що показало дослідження:

Після ракетних і дронових атак концентрації забруднювальних речовин поблизу станцій моніторингу зростали в середньому на 100-400%, а в окремих випадках — більш ніж на 1000%.

Водночас у довгостроковій перспективі ситуація виявилася парадоксальною:

у великих містах і промислових регіонах частина показників забруднення навіть зменшилася — через руйнування підприємств, скорочення транспорту та зміни в енергетиці.

Супутникові дані Sentinel-5 Precursor зафіксували загальне зниження рівнів NO₂ на 10-30% у великих містах і вздовж лінії фронту.

Але це не «екологічне покращення». Це — наслідок руйнувань, втрат і зупинки економіки.

Короткі, але різкі сплески забруднення після обстрілів можуть бути найбільш небезпечними.

Отримані результати важливі не лише для науки.

Вони можуть стати основою для документування екологічних наслідків російської агресії, обґрунтування міжнародних компенсацій і формування стратегій післявоєнної відбудови та модернізації системи управління якістю повітря.