

Німецький економіст Моріц Шуларік звернувся із серйозним попередженням до трьох провідних автовиробників. Стан галузі може призвести до їх зникнення в тому вигляді, в якому вони існують сьогодні, пише Hibridosyelectricos.

Моріц Шуларік, президент Кільського інституту світової економіки, нещодавно виступив у програмі Карен Міосга, щоб зробити, здавалося б, похмурий прогноз: BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen можуть припинити своє існування у своєму нинішньому вигляді до кінця цього десятиліття. Але що саме має на увазі цей експерт?

За його словами, дані, що підтверджують цей висновок, походять з його власного аналізу поточного стану сектору в Європі. Зокрема, він стверджує, що настають важкі часи, дуже відмінні від того, що ми переживали досі та протягом понад століття.

На думку економіста, поєднання електрифікації, цифровізації та глобальної конкуренції призводить до переосмислення автомобільної промисловості, і це триватиме ще кілька років, поки до 2030 року багато компаній більше не зможуть вижити з основними характеристиками, якими вони володіли роками.

«Цифровізація та глобальна конкуренція» призведуть до «зникнення» багатьох брендів.

За словами економіста, «німецькі гіганти, традиційно задумані, але також еталони якості та інженерії, зіткнуться зі значним технологічним та політичним тиском, який кине виклик їхній поточній бізнес-моделі». Серед багатьох сфер основними революційними моментами будуть розвиток програмного забезпечення, розширення штучного інтелекту та автономне водіння.

Ці три стовпи наразі ставлять трьох основних німецьких виробників (Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen) позаду багатьох світових конкурентів, особливо тих, що з Китаю. Цей розрив між традиційними та азійськими брендами «не лише ставить під загрозу їхні бізнес-моделі, але й їхні позиції на ключових ринках».

У своїй презентації Шуларік чітко дав зрозуміти, що «автомобільна промисловість більше не конкурує лише у виробництві хороших автомобілів, але й в інтеграції технологій, які переосмислюють мобільність як повноцінну цифрову послугу». З огляду на це, приклад економіста вказує на те, що вже існують компанії, що розвиваються, з меншою спадщиною, ніж, наприклад, BMW, але з більшою технологічною гнучкістю, що може безпосередньо вплинути на нові компанії, які здобуватимуть значні позиції.

Фактично, у своїй аргументації Шуларік стверджує, що електрифікація — це лише початок змін. Він вказує на те, що виробництво електромобілів передбачає зміни в ланцюгах поставок, виробництві та відносинах з клієнтами.

До цього додається здатність розробляти власне програмне забезпечення та конкурувати з досягненнями у сфері штучного інтелекту, досягнутими їхніми конкурентами, що «буде вирішальним». Все це представляється як масштабна промислова революція, в якій, якщо не сприйняти ці досягнення, більш традиційні компанії можуть залишитися далеко позаду.

Однак економіст все ще бачить надію у «відродженні» цих більш традиційних компаній. Фактично, у своїй презентації він навів як приклад те, що він називає «рішенням Volvo». Ця компанія, після придбання китайською групою Geely у 2015 році, дуже добре адаптувалася до всіх цих вищезгаданих принципів. Щось, що, на його думку, могли б зробити і німецькі бренди.

Як і очікувалося, заяви Шуларіка швидко поширилися німецькими новинними виданнями. Гільдегард Мюллер, президент Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA), назвала цю ідею відверто «абсурдною». Вона стверджує, що німецькі компанії наразі дуже сильні, хоча й не заперечує, що існують значні «проблеми, такі як витрати на енергоносії та несприятлива політика».

Так само Джем Оздемір з Партії зелених також відкинув ідею про те, що багатонаціональні компанії, такі як Mercedes-Benz, можуть потрапити під іноземний контроль (на прикладі Volvo). Незважаючи на це, він також визнає необхідність для цих брендів об’єднати всі можливі зусилля для досягнення сектору, який буде набагато більш потужним та конкурентоспроможним, ніж у азійських брендів.

Нарешті, економіст Шуларік також навів як приклад зміни, які робить Volkswagen. Німецький бренд запустить ID. Polo через кілька тижнів з високим рівнем програмного забезпечення, функцій та ціною, яка обіцяє зробити його бестселером у Європі. Інші електромобілі, такі як Renault Twingo, також приєднуються до цих лав. Усі вони обіцяють наблизити європейську автомобільну промисловість до рівня, прогнозованого німецьким економістом.