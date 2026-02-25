На корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в одній з областей країни. Посадовців затримано за ст. 208 КПК України.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

У травні 2025 року прийнято рішення про виділення 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.

Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди» оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано «на гарячому». Вилучено 320 тисяч доларів США

Розкрадання коштів на оборону під час війни − пряма загроза національній безпеці. Відповідальність буде невідворотною, незалежно від займаних посад.

Нардеп Гончаренко повідомив, що йдеться про начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаніченка.