Сьогодні вночі на Миколаївщині було знешкоджено 49 ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

«Дякую нашим БпАК, ЗРВ, МВГ, РЕБ, армійській авіації та окремим людям (не можу прізвища) за ініціативну службу і відповідальне ставлення до поставлених завдань!

Знищено/ подавлено 49 мопедів.

5 втекли в іншу область, 1 влучання (без наслідків)», – поінформував він.

Щодо інших ворожих атак – вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом перебували об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку у м. Снігурівка. Постраждалих немає.

