Як вчора повідомляло ІншеТВ, Куба заявила, що в середу її війська застрелили чотирьох озброєних людей, які намагалися «проникнути» на її територію на швидкісному катері, зареєстрованому у Флориді, на тлі напруженості між комуністичним островом і США.

Кубинські прикордонники наблизилися до човна після того, як він увійшов у їхні територіальні води у Фальконес-Кей, провінція Вілья-Клара, трохи більше ніж за 100 миль від Флориди, йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ країни.

Пасажир на швидкісному катері вистрілив у кубинське судно, поранивши його командира, що спонукало кубинські сили відкрити вогонь у відповідь, йдеться у заяві. Ще шестеро людей на борту швидкісного катера отримали поранення, перебувають під вартою та отримують медичну допомогу.

Як повідомляє CNN, пасажири були кубинськими резидентами США (кубинці за походженням), були озброєні штурмовими гвинтівками, пістолетами та коктейлями Молотова, і «мали намір здійснити проникнення з терористичною метою», згідно з пізнішою заявою міністерства.

Двоє пасажирів, що вижили, раніше розшукувалися Кубою за тероризм, додало міністерство.

Судно не перевозило урядових службовців США і не брало участі в операції уряду США, заявив раніше державний секретар США Марко Рубіо.

Реєстраційний номер, наданий кубинською владою, FL7726SH, збігався з 24-футовим моторним човном, виготовленим у 1981 році, згідно з даними морської бази даних.

Ще одна особа, яку направили з США для «сприяння прийому озброєного проникнення», була заарештована і з того часу зізналася у скоєнні, йдеться у заяві кубинського міністерства внутрішніх справ.

Перестрілка сталася на тлі загострення напруженості між США та Кубою. Після того, як США у січні усунули від влади лідера Венесуели та союзника Куби Ніколаса Мадуро, адміністрація президента США Дональда Трампа зосередила свою увагу на Кубі, блокуючи всі поставки нафти на острів та заговорюючи про зміну режиму.

Блокада поставила економіку Куби на коліна, карибська країна переживає найгіршу епоху економічної невизначеності за десятиліття, а ООН попереджає про потенційний гуманітарний «колапс».

США дещо послабили ембарго в середу, заявивши, що нададуть ліцензії приватним кубинським компаніям, які прагнуть перепродавати нафту з Венесуели, основного постачальника сирої нафти та палива на кубинський ринок. Цей ринок значною мірою перебуває під контролем державного сектору.

Куба вже зіткнулася з американськими човнами раніше

Кубинські сили й раніше вступали в сутички з американськими човнами, що заходили в їхні води, хоча смертельні перестрілки такого масштабу трапляються рідко.

Міністерство внутрішніх справ Гавани заявило, що у 2022 році перехопило 13 американських швидкісних катерів з 23 членами екіпажу, яких звинуватило у «здійсненні операцій з торгівлі людьми», що перевозили людей з Куби до США.

Північне узбережжя провінції Вілья-Клара, де в середу було перехоплено швидкісний катер, відоме своїми білосніжними пляжами, мілководдям та піщаними мілинами. Берегова охорона США раніше перехоплювала швидкісні катери біля свого узбережжя, які, за її словами, перевозили нелегальних мігрантів до США, де проживає кубинська громада емігрантів, яка здебільшого виступає проти комуністичного уряду острова.