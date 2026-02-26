Український письменник і громадський діяч Сергій Жадан отримає звання почесного доктора Вроцлавського університету.

Рішення з цього приводу в середу ухвалив сенат вроцлавського вишу, інформує Українська служба «Польського Радіо».

«Його творчість є безкомпромісним і проникливим, глибоко закарбованим у пам’яті свідченням війни», – зазначено в обґрунтуванні клопотання про присвоєння звання.

У повідомленні вроцлавського університету, надісланому PAP, наголошено, що присвоєння звання honoris causa Сергієві Жадану має також символічний вимір. Це, як підкреслено, вагомий жест солідарності академічної спільноти Вроцлавського університету з Україною та її боротьбою за свободу, ідентичність і культуру. Додано, що звання є водночас відзнакою для митця, чия творчість «виходить за межі літератури, стаючи свідченням епохи та інструментом опору насильству».

В обґрунтуванні клопотання про надання звання підкреслено, що творчість Жадана діє «ніби чутливий барометр, який миттєво реагує на суспільно-політичні землетруси. (…) Важливо, що Жадан не лише відображає біль і втрати, а й героїчну незламність і щоденний, наполегливий спротив, даючи голос тим, хто безпосередньо постраждав від конфлікту», – йдеться у фрагменті обґрунтування.

Вручення звання відбудеться 22 травня під час конференції «Майбутнє вже тут. Польща – Україна – Європа».

Письменник від початку повномасштабного вторгнення Росії діє як волонтер, а сьогодні служить у лавах Збройних сил України, захищаючи рідний Харків.

Як повідомляло Інше ТВ, Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з європейської літератури – промова нашого поета і коротке інтерв’ю (ВІДЕО)