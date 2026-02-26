Через підняття рівня води місцевий ставок розширився, вкрився кригою та став небезпечною пасткою. Двоє 11-річних хлопців — Денис і Володимир — вирушили до водойми із санками та «плюшкою». Спочатку вони перевіряли міцність льоду камінням і палицями, а згодом наважилися вийти на нього самі. Крига не витримала — діти провалилися у воду.

На допомогу прийшов 26-річний сержант служби цивільного захисту Дмитро Дерев’янко. Перебуваючи вдома у відпустці, він отримав дзвінок від родички, яка повідомила, що на місцевому ставку тонуть діти. Не гаючи жодної хвилини, рятувальник сів за кермо й поїхав до водойми, дорогою зателефонував колегам, аби ті викликали медиків і поспішили на підмогу, повідомили ц ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Розуміючи, що час вирішує все, Дмитро взяв із автомобіля буксирувальний трос — єдине, що став у пригоді в цій ситуації. Обережно діставшись до дітей по крихкому льоду, побачив, що один із хлопців лежить без взуття поруч з ополонкою, а інший по груди у воді. Холод сковував рухи дитини, і той не одразу зміг ухопитися за трос. Рятувальник підтримував хлопця словами, допоміг зосередитися, пояснив, як обмотати трос навколо руки, і витягнув його на лід.

На березі небайдужі люди запросили дітей до найближчого будинку, де їх зігріли. Медики надали необхідну допомогу — на щастя, все обійшлося без тяжких наслідків.

Згодом Олена, мама одного з врятованих хлопців, особисто подякувала Дмитрові від імені всіх батьків за врятовані життя дітей.

Цей випадок вкотре доводить, що рятувальник — це не професія за графіком, а поклик серця, який не знає ані вихідних, ані відпусток. Він живе в готовності діяти негайно, брати відповідальність і ризикувати заради інших. Саме завдяки таким людям помилки не стають фатальними, а людяність перемагає небезпеку.