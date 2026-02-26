Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Сьогодні вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Чотириста двадцять дронів, з яких більшість – «шахеди», і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях. Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

Били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього «Рамштайну». Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає.”