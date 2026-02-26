Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з Міністром енергетики Азербайджанської Республіки Парвізом Шахбазовим. Вони обговорили поточну ситуацію в українській енергосистемі та практичну реалізацію домовленостей, досягнутих між лідерами України та Азербайджану – Володимиром Зеленським та Ільхамом Алієвим – у Мюнхені.

«Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Наш пріоритет – розвиток когенерації та достатні запаси газу. Тож особливого значення набуває подальша диверсифікація шляхів постачання газу. Маємо всі можливості для розвитку цього напряму», – наголосив Денис Шмигаль.

Він також відзначив, що українські сховища можуть вмістити стратегічний резерв для потреб Східної Європи, а азербайджанські газові ресурси можуть стати важливою частиною цього резерву.

Окремий вектор роботи між Україною та Азербайджаном – посилення співпраці між приватними енергетичними компаніями та державними секторами обох країн.

Також домовилися опрацювати можливість організації реабілітаційних програм для дітей українських енергетиків. Азербайджан вже реалізує відповідні ініціативи для родин українських військовослужбовців.

Перший віце-прем’єр-міністр України подякував Азербайджанській Республіці за системну підтримку України.

«Азербайджан є однією з перших країн, які почали надавати гуманітарну допомогу Україні після повномасштабного вторгнення росії. Розмір допомоги енергетичним обладнанням оцінюється в понад 11,76 млн доларів США. Лише у січні ми отримали від Азербайджану 11 потужних генераторів, трансформатори та інше устаткування. Дякуємо за вкрай цінну та своєчасну допомогу», – наголосив Денис Шмигаль.

