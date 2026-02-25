Кубинці розстріляли катер під прапором США, є загиблі.

Як повідомляє ВВС, міністерство внутрішніх справ Куби оголосило, що чотирьох чоловіків на швидкісному катері, зареєстрованому в США, було застрелено після перехоплення в кубинських водах.

У своїй заяві міністерство повідомило, що пасажири швидкісного катера відкрили вогонь по судну берегової охорони, яке наближалося до них.

Ще шестеро пасажирів отримали поранення внаслідок інциденту, який стався поблизу острова на північному узбережжі Куби.

Особи тих, хто перебував на борту катера, або що він робив в цьому районі, невідомі. Кубинський уряд заявив, що розпочато розслідування для «з’ясування» події.

У заяві, опублікованій на X через посольство Куби в США, Міністерство внутрішніх справ повідомило, що катер, зареєстрований у Флориді, з реєстраційним номером FL7726SH, було виявлено поблизу Кайо Фальконес, у центральній провінції країни Вілья-Клара, у середу вранці.

Коли кубинське судно, на борту якого перебувало п’ять прикордонників міністерства, наблизився до нього для ідентифікації, «екіпаж швидкісного катера-порушника відкрив вогонь» і поранив кубинського командира, йдеться у заяві.

«Внаслідок протистояння, станом на момент написання цього звіту, четверо агресорів на іноземному судні загинули та шестеро отримали поранення», – додається у заяві.

Поранених евакуювали та надали медичну допомогу.

BBC звернулася до Державного департаменту США та Білого дому за коментарем.

Інцидент стався на тлі зростання напруженості між США та Кубою, яка стикається з поглибленням паливної кризи, що погіршилася блокуванням США поставок нафти з Венесуели, давнього союзника в регіоні, на острів.

У заяві Куби згадувалася ця напруженість, зазначаючись, що «перед обличчям поточних викликів Куба підтверджує свою рішучість захищати свої територіальні води» та захищати свій суверенітет.

Інцидент також стався на тлі прибуття державного секретаря США Марко Рубіо до Сент-Кітс і Невіс для зустрічі з лідерами країн Карибського басейну на тлі прагнень адміністрації Трампа посилити тиск на уряд Куби, а також з інших регіональних питань.