У музеї суднобудування і флоту відкрито ексклюзивну фотовиставку “Війна в об’єктиві”, присвячену військовим кореспондентам.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Інше ТВ.

Військові журналісти з перших днів ворожої агресії вели репортажі та надавали достовірну інформацію з гарячих точок. Вони висвітлюють події на передовій, інформують про операції, визначені керівництвом, сприяють роботі цивільних представників українських та міжнародних ЗМІ та консолідації суспільства з військовими.

Завдяки мужності та самовідданості військових журналістів весь світ знає правду про героїчну оборону українських захисників. Робота військових кореспондентів дуже небезпечна, тому що готувати репортажі з місця подій доводиться в складних умовах та навіть під обстрілами.

На виставці представлено 40 фоторобіт 12-ти авторів. Серед них офіцери відділень комунікацій різних військових підрозділів. Один з них – Костянтин Гузенко з відділення комунікацій 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського загинув під час виконання завдання.

Світлини відображають різноманітні епізоди військового життя: бойову роботу, тренування, руйнування і пошкодження військових та цивільних об’єктів, співробітництво з міжнародними ЗМІ. Присутні і ліричні мотиви – снайпер 38 ОБрМП з нареченою (про це Інше ТВ розповідало в матеріалі Щастя посеред війни: морпіх повінчався з коханою в «Серці міста» в Миколаєві (ФОТО, ВІДЕО)).

З виставкою можна ознайомитися в музеї суднобудування і флоту щодня, крім понеділка, з 9.00 до 17.00.

