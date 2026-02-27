Дизайн сучасної кухні часто базується на чистоті ліній та бездоганності кольору. Коли власники обирають білосніжні фасади та планують доповнити їх захисним скляним фартухом, вони очікують ідеальної монохромності. Проте на етапі монтажу часто виникає неприємний сюрприз: білий колір під склом раптом набуває брудного зеленуватого або пляшкового відтінку. Це відбувається через фізичні властивості стандартного флоат-скла, яке містить значну частку оксидів заліза. Рішення придбати скло з підвищеною прозорістю, відоме як Optiwhite, є єдиним способом зберегти автентичність обраної палітри.

У чому секрет екстрапрозорого скла

Звичайне скло лише здається прозорим, якщо дивитися на нього під прямим кутом, але на його зрізі завжди помітний характерний темно-зелений колір. Цей природний пігмент працює як світлофільтр: що товща панель, то сильніше вона викривлює колір фону, розташованого під нею.

Технологія виробництва Optiwhite передбачає глибоке очищення сировини від домішок заліза. У результаті виходить абсолютно нейтральний матеріал, який має такі особливості:

максимальне світлопропускання, що робить простір візуально легшим;

ідеальна передача кольору при нанесенні фотодруку або фарбуванні в пастельні тони;

відсутність сторонніх відтінків на торцях, що критично для скляних полиць і вітрин;

природне відображення білого кольору без ефекту «запиленості».

Ознайомитися з різновидами скла можна за посиланням: https://viyar.ua/ua/catalog/steklo/. Вибір правильної основи гарантує, що кухня виглядатиме саме так, як було задумано в дизайн-проєкті.

Естетика та довговічність у деталях

Екстрапрозоре скло робить інтер’єр більш вишуканим, оскільки воно майже непомітне на поверхні, створюючи лише благородний блиск та захисний шар.

Для досягнення найкращого результату варто врахувати кілька технічних моментів:

Товщина полотна. Для кухонних фартухів зазвичай використовують 6-міліметрове скло, де зеленуватий відтінок стандартного матеріалу проявляється найбільш агресивно. Гартування. Як і звичайне скло, екстрапрозоре обов’язково має проходити термічну обробку для безпеки та стійкості до перепадів температур біля плити. Тип фарбування. Якщо ви плануєте фарбування скла (стемаліт), лише на базі Optiwhite можна отримати чисті відтінки бежевого, світло-сірого або кремового кольорів.

Використання очищеного скла є обов’язковим стандартом для преміальних інтер’єрів. Воно дозволяє світлу безперешкодно проникати крізь поверхню, підкреслюючи фактуру стіни або яскравість фарби. Хоча технологія очищення робить такий матеріал дещо дорожчим за стандартний аналог, ефект чистоти та світла, який він дарує приміщенню, повністю виправдовує кожну інвестовану гривню.