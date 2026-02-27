Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Обговорили з Павлом Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу. Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії.

У 2010—2012 роках працював заступником міністра закордонних справ України, з 2011 року керував апаратом міністерства. Одночасно очолював делегацію України на переговорах про підписання історичної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 30 березня 2012 року він парафував цю угоду своїм підписом. Після того був призначений послом України в Німеччині, де працював до 2014 року.

На початку Російсько-української війни у 2014 році Павло Клімкін представляв Україну у складі тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану зі встановлення миру та спокою на Сході України.

З 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року Павло Клімкін був міністром закордонних справ України.