У США затримали чоловіка з України, розшукуваного за спробу вбивства начальника поліції, повідомили у Міграційній та митній службі США (ICE), пише УНН.

Як повідомляється, “заарештували Миколу Житніченка, злочинця-іноземця з України, якого розшукували за ймовірну спробу вбивства начальника поліцейського підрозділу, зберігання наркотиків, рекет та організовану злочинність у Бінгемтоні 6 лютого”.

“Завдяки тісній співпраці з вітчизняними та міжнародними партнерами, ICE Homeland Security Investigations змогла притягнути до відповідальності небезпечного втікача, обвинуваченого у спробі вбивства, незаконному обігу наркотиків та організованій злочинності”, – сказала спеціальний агент HSI Buffalo Ерін Кіган.

Як повідомили в ICE, “41-річний Житніченко був допущений у США 21 березня 2023 року за “гуманітарним паролем” (humanitarian parolee) за гуманітарними обставинами за часів адміністрації Байдена”.

“Усього кілька місяців потому, у жовтні 2023 року, українська влада видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухового пристрою, зберігання наркотиків, розповсюдження наркотиків, рекет та організовану злочинність. Після нещодавнього арешту Житніченка було доставлено до федерального слідчого ізолятора в Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про видворення”, – повідомили в ICE.