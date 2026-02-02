у січні ворог окупував 245 кв км української території — це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді минулого року

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

«Неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій — всього на 4% менше, ніж було у грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць», – зазначають аналітики.

33% всіх штурмів припадає на Покровський напрямок. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак (кількість штурмів виросла в 1.75 рази). Відразу за ними йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) напрямки.

Негативним рекордсменом став Слов’янський напрямок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

