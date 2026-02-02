Завдяки експорту з Китаю Росія наростила виробництво балістичних ракет для комплексів Іскандер-М у три рази. Такі дані навів аналітичний центр CSIS, який проаналізував співпрацю Росії та Китаю, пише Кореспондент.

Також повідомляється, що на Китай в 2024 році припало 70% всього російського імпорту перхлорату аммонію – важливого компоненту для виробництва твердого ракетного палива.

За даними аналітиків, у 2024 році російсько-китайський торгівельний оборот досяг 250 мільярдів доларів. Тоді як 2022 року цей показник складав 190 мільярдів доларів. Таким чином Китай став головним торгівельним партнером РФ із часткою 33,8% у 2024 році. Розширивши її з 11,3% у 2014 році.

До того ж Росія залежить від Китаю як головного покупця своєї нафти. У 2024 році 75 відсотків усієї імпортованої до Китаю нафти походило з Росії. Хоча у 2022 році ця частка складала 60-65 відсотків.

Експерти CSIS також вказують, що в сегменті військово-технічної співпраці Китай “значно збільшив” поставки в РФ “пріоритетних товарів” із набору в 50 товарів подвійного призначення. Серед них верстати та мікропроцесори.

“Росія не має достатніх потужностей для виробництва усіх необхідних товарів подвійного призначення. Натомість Китай здатен виготовляти у великих кількостях деякі з таких пріоритетних товарів”, – йдеться у статті.

Росія отримувала від Китаю не тільки перхлорат аммонію, але й також корпуси для БПЛА, літієві батареї та оптико-волоконні кабелі, що необхідні для дронів на управлінні по оптоволокну.

Аналітики Defense Express додали, що співставлення даних за 2023 та 2025 рік доводить триразове зростання виробництва балістичних ракет для комплексу “Іскандер”.

Вони нагадали, що за даними ГУР МО у грудні 2025 року ракетний арсенал Росії налічував запас у 200 балістичних ракет 9М723 до ОТРК “Искандер”. А обсяг виробництва сягав 50 таких ракет щомісяця.

Дані за січень 2023 року говорять про те, що починаючи з лютого 2022 року Росія виготовила усього 36 балістичних ракет 9М723. А витратила за той же період 744 ракети. Водночас уже в листопаді 2023 року обсяг виробництва сягнув до 30 ракет цього типу щомісяця.

“Простежується така динаміка: 36 ракет за перші 11 місяців повномасштабної війни, 30 ракет щомісяця до листопада 2023 року і вже 50 ракет щомісяця станом на грудень 2025 року”, – додали автори.