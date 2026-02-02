Глава Білого дому Дональд Трамп напередодні виступив із промовою на елітному вечері Alfalfa Club у Вашингтоні, де пожартвував про “нові Штати США” – Канаду, Венесуелу та Гренандію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання пише, що Трамп, знаходячись серед політиків, бізнесменів та представників еліти зробив серію неоднозначних жартів, які привернули увагу як союзників, так і критиків.

Так, Трамп жартома заявив, що планує “купити” Гренландію й зробити її 52-м штатом США.

“Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо”, – заявив він.

“Я ніколи не мав наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м”, – сказав жартома президент США.

Жарт викликав неоднозначну реакцію в залі – деякі присутні сміялися, але в цілому в залі панувала тиша і паузи, що свідчить про складність сприйняття таких заяв серед впливової аудиторії.

Це вже не перший раз, коли Трамп використовує гіперболізовані заяви щодо територіальних питань: раніше він неодноразово висловлював інтерес до Гренландії та жартував про статус Канади, хоча серйозних кроків у цьому напрямі не робив.

Окрім цього, глава Білого дому зробив низку традиційних для нього жартів про політичних опонентів, а також прокоментував намір судитися з новопризначеним головою Федеральної резервної системи, додавши, що це теж було сказано жартома.

Подія відбулася на тлі напруженої політичної атмосфери в США: за останній тиждень адміністрація Трампа стикалася з критикою через арешт журналіста, публікацію мільйонів документів щодо справи Джеффрі Епштейна та інші гострі питання суспільно-політичного порядку.