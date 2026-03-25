Росія намагається «відрізати» Україну від доступу до портів і прифронтових територій. Цим в інтерв’ю Радіо Свобода міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба пояснив збільшення кількості атак на портову й залізничну інфраструктуру.

«Ворог вибрав для себе, на жаль, нашу логістичну складову як одну з основних для спрямування своїх зусиль, щоб нас просто позбавити або логістики до портів, або логістики до Донецької області, або прифронтової логістики», – зазначив Кулеба.

Урядовець розповів, що залізнична інфраструктура України нині зазнає біля десяти обстрілів щоночі, а обстріли портів – «досить серйозні».

«Росіяни хочуть зробити все для того, щоб експортний потенціал країни був знищений. Але ми зі свого боку робимо разом із військовими все для того, щоб захистити нашу інфраструктуру… Саме в портах і на «Укрзалізниці» ми впроваджуємо перші команди, які, згідно з постановою, прийнятою урядом, зможуть і вже виконують певні задачі по збиттю дронів, будучи при цьому не військовими, а членами ДФТГ (добровольчих формувань територіальних громад – ред.)», – сказав Кулеба.

Віцепрем’єр зазначив, що Україна має унікальний досвід зі створення «малої протиповітряної оборони», нині затребуваний, зокрема, на Близькому Сході.

«Декілька років тому воно просто не використовувалось. В Україні воно працює і, як ви бачите, запит країн Перської затоки на те, щоб ми надали їм мале ППО, свідчить про те, що ми в цьому досить успішні… Для України це дуже важливо і дуже добре з огляду на геополітичну можливість, якою ми маємо скористатись», – наголосив Кулеба.

Коментуючи завданий 24 березня денний дроновий удар РФ, президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські військові «продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему».

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці. Financial Times писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів.