РФ зруйнувала греблю на річці Сіверський Донець біля Райгородка авіабомбами (23 березня).
Про це повідомив інформаційний канал Дружківки.
Внаслідок руйнування греблі пошкоджено гідровузол, неможливо наповнювати канал Сіверський Донець – Донбас, вода не надходить до водозаборів.
Ситуація з водою складна, запасів вистачить приблизно на 2 тижні. У містах Донеччини введуть графіки подачі води.
Жителів просять максимально економити воду, використовувати її раціонально.
Нагадаємо, на цю весну розвідка прогнозувала, що рашисти будуть бити по інфраструктурі води.