РФ зруйнувала греблю на річці Сіверський Донець біля Райгородка авіабомбами (23 березня).

Про це повідомив інформаційний канал Дружківки.

Внаслідок руйнування греблі пошкоджено гідровузол, неможливо наповнювати канал Сіверський Донець – Донбас, вода не надходить до водозаборів.

Ситуація з водою складна, запасів вистачить приблизно на 2 тижні. У містах Донеччини введуть графіки подачі води.

Жителів просять максимально економити воду, використовувати її раціонально.

Нагадаємо, на цю весну розвідка прогнозувала, що рашисти будуть бити по інфраструктурі води.