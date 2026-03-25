Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна припиняє постачання природного газу до України до поновлення поставок нафти нафтопроводом “Дружба”.

“Поки Україна не забезпечить поставку нафти, вона не отримає газ від Угорщини. Захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо захищені ціни на бензин та знижені ціни на газ!”, – заявив він, пише Iнтерфакс.

Вын також заявив, що Угорщина залишить у себе як запас обсяги газу, які не постачаються до України, оскільки Київ атакує газопровід “Турецький потік”.

“Оскільки Україна також атакує газопровід, що постачає Угорщині з півдня, нам необхідно створювати резерви. Тому замість поставок Україні ми тепер будемо заповнювати угорські газосховища”, – сказав Орбан.