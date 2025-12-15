На фасаді житлового будинку, пошкодженого внаслідок російської агресії, з’явився новий стінопис.

Про це повідомили в департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Будинок відновлено завдяки зусиллям ЮНОПС (UNOPS) за фінансової підтримки Королівства Данія, а Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради організував художнє оформлення, яке не лише оновлює міський простір, а й несе глибокий символічний зміст.

Художники-автори стінопису – Валерія Кучер та Дмитро Волошин.

«Сонях — один із найпотужніших символів України. Він уособлює світло, життя, родючість та віру в майбутнє. Як сонях тягнеться до сонця, так і українці прагнуть свободи, миру та відновлення. Сьогодні ця квітка стала ще й знаком стійкості та незламності нашого народу.

Стінопис на будинку, який зазнав руйнувань, говорить про пам’ять і водночас про надію. Це нагадування про те, що навіть після випробувань місто живе, відновлюється та наповнюється новими сенсами», – зазначають в департаменті та дякують проджект-менеджерці ЮНОПС (UNOPS) Терезі Молеро Родрігез, завдяки якій реалізація цього проєкту стала можливою.

Для реалізації проєкту коштів міського бюджету не витрачалось.

